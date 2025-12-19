TEM’de sürücülere dikkat uyarısı! Kandıra gişelerinde düzenleme var!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan şev çalışması sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Samsun bandından iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 24-26. kilometrelerindeki Güney-1, Güney-2 ve Değirmendere-11 köprülerinde yapılan derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.