TEM’de sürücülere dikkat uyarısı! Kandıra gişelerinde düzenleme var!
Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasında yer alan Kandıra Ücret Toplama İstasyonu’nda Serbest Geçiş Sistemi’ne dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan şev çalışması sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Samsun bandından iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Maçka-Torul yolunun 24-26. kilometrelerindeki Güney-1, Güney-2 ve Değirmendere-11 köprülerinde yapılan derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.