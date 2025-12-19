Trump'tan bir skandal daha!
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.
Hâlihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran'ın ardından seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.
Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak ise vize süresi aşımı oranlarını gösterdi.
Söz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor.