Trump'tan bir skandal daha!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararnameyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirildi.

Donald Trump yönetimi, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı.

Hâlihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran'ın ardından seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.

Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak ise vize süresi aşımı oranlarını gösterdi.

Söz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor.

