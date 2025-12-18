Uzun süredir ortalıkta görünmüyordu! Veyis Ateş hakkında flaş gelişme

Habertürk’ün eski ana haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş, ifade vermesi için İstabul Adalet Sarayı’na götürüldü. Ateş’in hangi soruşturma kapsamında ifadesi alınacağı heniz açıklanmazken, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif'in tutuklandığın uyuşturucu soruştrurması kapsamında adliyeye getirildiği iddia ediliyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.

Lansman etkinliklerinde sıkça yer alan ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınan Sercan Yaşar da geçen günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında "etkin pişmanlık"tan yararlanarak tahliye edildi. Eski Habertük spikeri Ela Rumeysa Cebeci de “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasından tutuklandı.