Mardin 1969 Spor’dan Sert Tepki: 'Sahada Futbol Değil, Rezalet Vardı!'

Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Güzide Gebzespor ile oynanan karşılaşmanın ardından sert bir açıklama yaparak hakem yönetimine ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Başkan Aşar, maçın 3-0 tamamlanması gerekirken hakem kararlarıyla skorun 2-2’ye getirildiğini savunarak, “Attığımız iki net gol göz göre göre engellendi. 90+1’de ise gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir pozisyona hayali penaltı uyduruldu. Maçın sonucu masa başında belirlendi” ifadelerini kullandı.

Yaşananların münferit bir hakem hatası olmadığını vurgulayan Aşar, “Bu artık TFF ve MHK’nin sessizliğiyle normalleştirilen bir düzenin sonucudur. Sorgulanması gereken yalnızca sahadaki hakem değil, onu görevlendiren ve arkasında duran zihniyettir” dedi.

Hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarların adaletli bir futbol izleyemediğini belirten Aşar, “Temiz futbol, şeffaf futbol diyorsunuz. Bu mu adaletiniz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanan Mardin 1969 Spor Başkanı, “Eğer sonuçlar önceden belirlenecekse, kimi şampiyon yapmak istiyorsanız baştan ilan edin. Biz de boşuna emek vermeyelim” dedi.

Başkan Aşar ayrıca, karşılaşmanın hakemi Raşit Yorgancılar hakkında kulüp olarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu ve “Bu yaşananların üzeri örtülmeyecek. Herkes hak ettiğini yaşayacak” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.