  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Mardin 1969 Spor’dan Sert Tepki: 'Sahada Futbol Değil, Rezalet Vardı!'
Spor

Mardin 1969 Spor’dan Sert Tepki: 'Sahada Futbol Değil, Rezalet Vardı!'

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mardin 1969 Spor’dan Sert Tepki: 'Sahada Futbol Değil, Rezalet Vardı!'

Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Güzide Gebzespor ile oynanan karşılaşmanın ardından sert bir açıklama yaparak hakem yönetimine ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, Güzide Gebzespor ile oynanan karşılaşmanın ardından sert bir açıklama yaparak hakem yönetimine ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Başkan Aşar, maçın 3-0 tamamlanması gerekirken hakem kararlarıyla skorun 2-2’ye getirildiğini savunarak, “Attığımız iki net gol göz göre göre engellendi. 90+1’de ise gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir pozisyona hayali penaltı uyduruldu. Maçın sonucu masa başında belirlendi” ifadelerini kullandı.

Yaşananların münferit bir hakem hatası olmadığını vurgulayan Aşar, “Bu artık TFF ve MHK’nin sessizliğiyle normalleştirilen bir düzenin sonucudur. Sorgulanması gereken yalnızca sahadaki hakem değil, onu görevlendiren ve arkasında duran zihniyettir” dedi.

Hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarların adaletli bir futbol izleyemediğini belirten Aşar, “Temiz futbol, şeffaf futbol diyorsunuz. Bu mu adaletiniz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanan Mardin 1969 Spor Başkanı, “Eğer sonuçlar önceden belirlenecekse, kimi şampiyon yapmak istiyorsanız baştan ilan edin. Biz de boşuna emek vermeyelim” dedi.

Başkan Aşar ayrıca, karşılaşmanın hakemi Raşit Yorgancılar hakkında kulüp olarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu ve “Bu yaşananların üzeri örtülmeyecek. Herkes hak ettiğini yaşayacak” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Galatasaray'dan Salah için dev teklif!
Galatasaray'dan Salah için dev teklif!

Spor

Galatasaray'dan Salah için dev teklif!

Galatasaray zorlandı ama kazandı
Galatasaray zorlandı ama kazandı

Spor

Galatasaray zorlandı ama kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23