Sırbistan'dan Ukrayna göndermesi: Onlar da bedel ödemeli

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Boris Bratina, "Ukrayna gibi Hırvatistan da toprak kaybederek bedel ödemeli" dedi.

Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Boris Bratina, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda komşu ülke Hırvatistan’ın geçmişteki hataları nedeniyle "Ukrayna gibi" cezalandırılması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu’nun Sırbistan Raportörü Tonino Picula’nın "Sırbistan’ın "Sırp dünyası" konseptinden ve Sırp Ortodoks Kilisesi aracılığıyla nüfuz sahip olduğu komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmaktan vazgeçmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını yorumlayan Bratina, Hırvatistan’ın Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki rolü ve 1990’lı yıllardaki olaylar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Hırvatistan bir şekilde cezalandırılmak zorunda"



Bratina, "Ukrayna gibi Hırvatistan da toprak kaybederek bedel ödemeli. Bunun için başka türden bir ceza düşünülemez. Elbette kimsenin sırf Hırvat oldukları için etrafta dolaşıp Hırvatları öldürme gibi bir niyeti yok, bu saçmalık. Ama Hırvatistan, bir şekilde cezalandırılmak zorunda. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’na korkunç bir şekilde dahli, ayrıca 1990’ların başından itibaren, hatta daha öncesinde Komünist Parti’nin Hırvat kanadını Kızıl Ustaşaların yönettiği tüm Sosyalizm dönemi boyunca yaptıkları nedeniyle bir şekilde cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan’dan kınama



Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Bratina’nın açıklamalarını sert bir dille kınayarak bu sözleri "agresif, kabul edilemez ve skandal" olarak nitelendirdi. Hırvat bakan, "Hırvatistan’a ve diğer ülkelere karşı saldırı geçmişi olan bir ülkeden gelen siyasi açıdan skandal ve kabul edilemez açıklamalara tanıklık ediyoruz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, sözlü saldırıdır" dedi. Grlic Radman, komşu ülkeden gelen böyle bir söylem karşısında herkesin kaygılanması gerektiğini ifade etti.



Hırvatistan halkının suçluluk isnadıyla toplu olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, bu tür açıklamaların diyaloğa katkı sağlamadığını ve bölgede huzursuzluk oluşturduğunu söyledi.