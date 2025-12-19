  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

‘Camide vaaz okulda silah’ öyle mi? Önce videoyu izleyin sonra Cumhuriyet’in ihanetine bakın

Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu

Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!
Dünya ABD dökülüyor! Yine bir uçak kazası daha
Dünya

ABD dökülüyor! Yine bir uçak kazası daha

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD dökülüyor! Yine bir uçak kazası daha

ABD’nin North Carolina eyaletinde iniş sırasında düşen Cessna 550 tipi küçük uçakta bulunan 7 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, emekli NASCAR pilotu Greg Biffle ve ailesinin de hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, "Cessna 550" tipi iş jetinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları (NASCAR) pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Yetkililer, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, uçağın Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü bildirmişti. Basına yansıyan görüntülerde, uçağa ait enkazın bulunduğu pistte alevlerin yükseldiği dikkati çekmişti.

Meksika’da korkunç uçak kazası! Ölüler var
Meksika’da korkunç uçak kazası! Ölüler var

Dünya

Meksika’da korkunç uçak kazası! Ölüler var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23