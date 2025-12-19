Süper grip alarmı: Vaka sayısı artıyor!

Fransa, vaka sayılarının arttığı "süper grip" salgınıyla sarsılıyor.

Avrupa'da yayılan süper grip salgını, Fransa'da yapılan grip aşısı kampanyasına rağmen vaka sayısı artıyor.

Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün sonuçları konusunda uyardığı süper gripten en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Yetkililer vaka sayısının artması halinde sağlık sisteminde yoğunluklar yaşanacağını bildirdi.

Halk sağlığı hizmetinin açıklamasına göre, 8-14 Aralık tarihleri ​​arasında grip ile ilgili vakalar tüm yaş gruplarında artmaya devam etti.

Fransız Halk Sağlığı Servisi'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde, salgının zirve noktaya ulaşması bekleniyor.