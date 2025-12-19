  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti

Küfürbaz CHP’lileri hatırlattı! Hoşça kalın geri zekalılar dedi, meclisi terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğilmedik, bükülmedik, dimdik Filistin halkının yanındayız!

Terörsüz Türkiye hedefinde sona gelindi! Rapor Erdoğan'a sunuldu

Almanya'dan Putin kızdıracak Rusya tehdidi

Uzun süredir ortalıkta görünmüyordu! Veyis Ateş hakkında flaş gelişme

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak hakkında flaş gelişme

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu
Avrupa Süper grip alarmı: Vaka sayısı artıyor!
Avrupa

Süper grip alarmı: Vaka sayısı artıyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Süper grip alarmı: Vaka sayısı artıyor!

Fransa, vaka sayılarının arttığı "süper grip" salgınıyla sarsılıyor. Avrupa'da yayılan süper grip salgını, Fransa'da yapılan grip aşısı kampanyasına rağmen vaka sayısı artıyor.

Fransa, vaka sayılarının arttığı "süper grip" salgınıyla sarsılıyor.
Avrupa'da yayılan süper grip salgını, Fransa'da yapılan grip aşısı kampanyasına rağmen vaka sayısı artıyor.

Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün sonuçları konusunda uyardığı süper gripten en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Yetkililer vaka sayısının artması halinde sağlık sisteminde yoğunluklar yaşanacağını bildirdi.

Halk sağlığı hizmetinin açıklamasına göre, 8-14 Aralık tarihleri ​​arasında grip ile ilgili vakalar tüm yaş gruplarında artmaya devam etti.

Fransız Halk Sağlığı Servisi'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde, salgının zirve noktaya ulaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23