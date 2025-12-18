ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

Bankacılık sektöründe uzun süredir konuşulan ATM düzenlemesi netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar ATM’leri bulundukları konuma göre sınıflandırarak yeni bir kullanım modeline geçmeye hazırlanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte, banka şubelerinin içinde ya da hemen bitişiğinde yer alan ATM’ler “şube içi ATM” olarak tanımlanacak. Cadde, AVM, metro ve benzeri noktalarda bulunan cihazlar ise “şube dışı ATM” statüsünde değerlendirilecek.

Bu ayrım yalnızca isimlendirmeyle sınırlı kalmayacak; para çekme limitlerinden operasyon maliyetlerine kadar pek çok alanda doğrudan etkili olacak.

Şube içi ATM’lerde limitler ciddi oranda artacak

Düzenlemenin en dikkat çekici başlığını para çekme limitleri oluşturuyor. Bankalar, şube içi ATM’lerde mevcut komisyonsuz para çekme limitlerini yaklaşık beş kat artırmayı planlıyor. Böylece günlük çekim tutarlarının 50 bin TL’nin üzerine çıkması hedefleniyor.

Şube içi ATM’lerin tercih edilmesinde, banknot dolumu, güvenlik ve nakit takibinin çok daha kolay yönetilebilmesi etkili oluyor. Banka personelinin doğrudan müdahale edebildiği bu cihazlar, artan nakit talebine karşı daha esnek çözümler sunuyor.

TCMB’nin banknot kararı süreci hızlandırdı

Sektör kaynaklarına göre bu dönüşümün arkasındaki en kritik etkenlerden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basımına ilişkin tutumu oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yılın son enflasyon raporu sunumunda yaptığı ve yeni banknot basımına kapıyı kapatan açıklamalar, bankaların yol haritasını netleştirdi.

500 ve 1000 TL’lik banknot beklentilerinin karşılık bulmaması, mevcut banknot yapısıyla artan nakit ihtiyacının nasıl yönetileceği sorusunu gündeme taşıdı. Tedavüldeki en yüksek kupürün alım gücünün düşmesi, ATM’lerde dolum sıklığını ve operasyon maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

Şube dışı ATM’lerde artış sınırlı kalacak

Yeni dönemde para çekme limitleri her ATM’de aynı olmayacak. Metro, AVM ve cadde üzerindeki şube dışı ATM’lerde limit artışlarının daha sınırlı tutulması planlanıyor.

Bu noktalarda banknot dolumunun daha maliyetli ve güvenlik açısından riskli olması, bankaların temkinli davranmasına neden oluyor. Sektör temsilcileri, bu ayrımın nakit yönetimini kolaylaştıracağını ve ATM kaynaklı operasyon giderlerini azaltacağını belirtiyor.

Bazı bankalar uygulamayı başlattı

Öte yandan, bu model sektörde tamamen yeni değil. Bazı özel bankalar, son aylarda şube içi ATM’lerde komisyonsuz günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye yükselterek uygulamayı fiilen hayata geçirdi.

1 Ocak 2026 itibarıyla “şube içi–şube dışı” ATM ayrımının tüm özel bankalara yayılması bekleniyor. Yeni sistemle birlikte, kullanıcıların ATM tercihleri çekebilecekleri tutar açısından çok daha belirleyici hale gelecek.