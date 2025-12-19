  • İSTANBUL
3 köyden birine yerleşene 500 Bin TL verilecek!

Yunanistan, nüfusu hızla azalan sınır köyleri için dikkat çeken bir teşvik programı başlattı. Türkiye sınırına sadece 20–25 dakika, İstanbul’a ise yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan bazı yerleşimlere taşınanlara 6.000 ila 10.000 euro (yaklaşık 500 bin TL) arasında nakit destek verilecek.

Batı Trakya’da yer alan Soufli (Sofulu), Orestiada (Kumçiftliği) ve Didymoteicho (Dimetoka) köylerini kapsayan program, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. İçerik üreticisi Şeyma Bilir’in paylaşımlarıyla gündeme gelen destek planı, bölgeyi yeniden canlandırmayı hedefliyor.

 

SINIR KÖYLERİNE TAŞINANA NAKİT DESTEK

Yunan hükümetinin açıkladığı programa göre:

500 kişiden az nüfuslu köylere yerleşenlere: 10.000 euro

Daha büyük yerleşimlere taşınanlara: 6.000 euro

Her çocuk için: +1.000 euro ek ödeme

Hane başına üst sınır: 10.000 euro

Destekler iki taksit halinde ödeniyor. İlk ödeme başvuru onayında, ikinci ödeme ise yeni yerleşimde en az 1 yıl yaşandığının belgelenmesi sonrası yapılıyor.

 

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor:

Taşınmak istedikleri köyü seçiyor

Aile ve hane bilgilerini giriyor

Kalıcı ikamet taahhüdünde bulunuyor

Başvurunun kabul edilmesi halinde ödeme süreci başlatılıyor.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program;

Aileler

Tek kişilik haneler için açık. Ancak geçici değil, kalıcı yerleşim şartı aranıyor.

 

PROGRAMIN AMACI NE?

Yunanistan, sınır ve kırsal bölgelerdeki nüfus kaybını durdurmak, yerel ekonomiyi canlandırmak ve altyapıyı yeniden harekete geçirmek istiyor. Devlet, bu bölgelerde iş olanakları ve sosyal desteklerin de artırılacağını belirtiyor.

Not: Program şartları ve başvuru tarihleri Yunanistan devletinin resmi internet siteleri ve konsolosluk duyuruları üzerinden güncelleniyor. Başvuru yapmayı düşünenlerin bu kaynakları düzenli takip etmesi öneriliyor.

500 bin TL’lik taşınma teşviki, İstanbul’a bu kadar yakın bir bölgede yeni bir hayat kurmak isteyenler için şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.

