Galatasaray zorlandı ama kazandı
Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine galibiyetle başladı.
Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
Galatasaray'ın tek golü 22'de Ahmed Kutucu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Fethiyespor deplasmanına konuk olacak.
Başakşehir ise sahasında Boluspor'u konuk edecek.