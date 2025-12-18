  • İSTANBUL
Galatasaray zorlandı ama kazandı

Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine galibiyetle başladı.

Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın tek golü 22'de Ahmed Kutucu'dan geldi.

 

Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Fethiyespor deplasmanına konuk olacak.

Başakşehir ise sahasında Boluspor'u konuk edecek.

