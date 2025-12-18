Cumhurbaşkanı başdanışmanından Sabancı Üniversitesine Cuma namazı tepkisi: Hakimler bile duruşmaya ara veriyorsa sen de vereceksin!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı açıklama ile Sabancı Üniversitesinin 28 Şubat’ı hatırlatan uygulamasına sert tepki gösterdi. Saral mesajında, "Sabancı Üniversitesi, Cuma namazı vaktine ders koyarak açık bir saygısızlığa imza atmaktadır. Bu durum ne bir teknik aksaklıktır ne de masum bir planlama hatasıdır; bilinçli, ısrarlı ve incitici bir tercihtir" dedi.

Böyle bir çakışmayı önlemeye yönelik "YÖK kararları ve Valilik genelgeleri" bulunduğunu hatırlatan Saral, "Bu ülkede Cuma vakti hâkim duruşmaya ara veriyorsa, üniversiteler de derslerine ara verecektir. Özel ya da kamu fark etmez: Hiçbir eğitim kurumunun bu milletin kutsal vaktini hiçe sayma, dindarını yok sayma hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.