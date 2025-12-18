  • İSTANBUL
Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu

Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!

Ela Rümeysa Cebeci’nin o sözleri yeniden gündem oldu: Konuyu nasıl irdelemiş!

Devlet Bahçeli’den İmralı açıklaması: Bizim için 27 Şubat çağrısı bağlayıcı

Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Akaryakıt fiyatlarına net yanıt! Bakanlıktan açıklama geldi!

Çöküş dönemi hızlandı! İP’te peş peşe istifa depremleri

AK Parti’den Türkiye’yi şikayet eden Özgür’e tepki: Bir gün Almanya’ya bir gün Amerika'ya...
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı başdanışmanından Sabancı Üniversitesine Cuma namazı tepkisi: Hakimler bile duruşmaya ara veriyorsa sen de vereceksin!

28 Şubat kafasından bir türlü kurtulamayan Sabancı Üniversitesinin Cuma namazını engellemeye yönelik uygulaması Akit’in ısrarlı yayınlarına rağmen devam ederken üniversitenin milletin kutsalını ve dindarını yok sayan uygulamasına bir tepki de Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi. Israrlı taleplere rağmen üniversitenin Cuma namazı vaktine ders koymasının saygısızlık olduğunun altını çizen Saral “Bu ülkede hakimler bile Cuma namazında duruşmalara ara veriyorsa üniversiteler de verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı açıklama ile Sabancı Üniversitesinin 28 Şubat’ı hatırlatan uygulamasına sert tepki gösterdi. Saral mesajında, "Sabancı Üniversitesi, Cuma namazı vaktine ders koyarak açık bir saygısızlığa imza atmaktadır. Bu durum ne bir teknik aksaklıktır ne de masum bir planlama hatasıdır; bilinçli, ısrarlı ve incitici bir tercihtir" dedi.

Böyle bir çakışmayı önlemeye yönelik "YÖK kararları ve Valilik genelgeleri" bulunduğunu hatırlatan Saral, "Bu ülkede Cuma vakti hâkim duruşmaya ara veriyorsa, üniversiteler de derslerine ara verecektir. Özel ya da kamu fark etmez: Hiçbir eğitim kurumunun bu milletin kutsal vaktini hiçe sayma, dindarını yok sayma hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

1
Salih

Sabancı üniversitesi vay milletin sermayesiyle milletin dınıne ihanet Allah cc ıslâh eylesin inşallah
