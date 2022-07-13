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Dünya İsrail-Yunanistan arasındaki büyük dostluk pekişiyor: Çeşitli iş birlikleri görüşüldü
Dünya

İsrail-Yunanistan arasındaki büyük dostluk pekişiyor: Çeşitli iş birlikleri görüşüldü

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili iş birliğini görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 14:20:00 -
İsrail-Yunanistan arasındaki büyük dostluk pekişiyor: Çeşitli iş birlikleri görüşüldü

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Lapid'i göreve başlamasından dolayı kutladı ve kendisine başarılar diledi.

Açıklamada, "İki lider, enerji alanı dahil olmak üzere Yunanistan ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirmeye devam etmenin gerekliliğini görüştü. Düzenli ve yakın temas halinde kalma konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

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