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Dünya İsrail Türkiye kararını duyurdu
Dünya

İsrail Türkiye kararını duyurdu

İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivai, Türkiye'deki ekonomi ve ticaret ataşeliğinin yeniden açma kararı alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:36:00 -
İsrail Türkiye kararını duyurdu

İsrail ve Türkiye on yıldan uzun süredir gergin olan diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya çalışırken, İsrail Türkiye'deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacağını açıkladı.

Türkiye ve İsrail'in ilişkilerinin gerilmesine neden olan İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle iki ülke 2018'de büyükelçileri sınır dışı etmişti.

Independent Türkçe'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, geçen aylarda ise Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığını azaltacak bir seçenek olarak İsrail ve Türkiye arasında doğalgaz boru hattı kurulması fikrinin tekrar gündeme gelmesi iki ülke arasında ikili ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak görüldü.

İki ülke arasındaki ticaret yüzde 30 arttı

Yıllarca süren anlaşmazlığa rağmen İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret devam etti ve Türkiye, İsrail'in en önemli ortaklarından biri olmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret 2021'de yüzde 30 artarak 7.7 milyar dolara ulaştı.

İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivai, "Ticaret ataşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü gösteriyor. On yıldan uzun süre sonra, iki ülke arasında ortak bir ekonomik konferans düzenlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bakanlık, söz konusu adımın şu anda Türkiye'ye ihracat yapan 1,500'den fazla İsrailli şirkete destek olacağını açıkladı.

Mepanews

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