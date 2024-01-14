İsrail soykırım planını genişletiyor! 1 milyondan fazla Filistinli hedefte

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail gelen tepkilere rağmen soykırıma devam etmeyi sürdürüyor.

"ASKERİ AÇIDAN KARMAŞIK"

ABD merkezli WSJ'nin, "İsrail, kontrol etmediği son Gazze sınırını ele geçirmek için riskli bir görev planlıyor" başlıklı haberinde, Gazze'nin güney sınırına yapılacak askeri operasyonun, bir yanda Mısır ve diğer yanda yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinli nedeniyle "askeri açıdan karmaşık olacağı" kaydedildi.

İsrailli ve Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, "İsrailli yetkililerin Mısır'a sınırın Gazze tarafında askeri bir operasyon planladıklarını bildirdiği" öne sürüldü.

MISIR'DAN "SINIRLAR KIRMIZI ÇİZGİDİR" AÇIKLAMASI!

Gazze'nin herhangi bir "tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istediklerini" belirten Netanyahu, Philadelphia Koridoru'nun, İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini, bunun haricinde hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini dile getirmişti.

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Mısır Temsilciler Meclisi üyesi Mustafa Bekri, İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır arasındaki bölgeyi bombardımana tutmasının ardından 14 Aralık'ta X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki tünelleri yok etme iddiasıyla bir saldırı başlattı. Bu, Mısır ile İsrail arasında krize yol açabilecek tehlikeli bir gelişme. Mısır'ın sınırları kırmızı çizgidir." ifadelerini kullanmıştı.