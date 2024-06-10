İsrail savaş uçakları masumları bombaladı
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir evden 6 kişinin cesedini çıkarttığı kaydedildi.
Kentin Döviz Piyasası Bölgesi'nde El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ölen 6 kişi arasında iki kadından birinin hamile olduğu aralarında bir de çocuk bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan sivillerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Ayrıca, bombardımana maruz kalan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.
Kaynak: AA
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