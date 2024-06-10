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Dünya İsrail savaş uçakları masumları bombaladı
Dünya

İsrail savaş uçakları masumları bombaladı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 02:43:00 -
İsrail savaş uçakları masumları bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir evden 6 kişinin cesedini çıkarttığı kaydedildi.

Kentin Döviz Piyasası Bölgesi'nde El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ölen 6 kişi arasında iki kadından birinin hamile olduğu aralarında bir de çocuk bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan sivillerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, bombardımana maruz kalan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA
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