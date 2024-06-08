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Dünya İsrail Savaş Kabinesi "pilot" projeyi onayladı
Dünya

İsrail Savaş Kabinesi "pilot" projeyi onayladı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 03:12:00 -
İsrail Savaş Kabinesi "pilot" projeyi onayladı

İsrail'deki Savaş Kabinesi'nin, Gazze'de Hamas'a alternatif bir hükümet kurulmasını içeren "pilot" projeyi onayladığı belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Savaş Kabinesi'nin, son toplantısında, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın desteklediği, Hamas'a alternatif hükümet kurma projesini onayladığı ifade edildi.

Pilot projenin, Gazze'nin kuzeyindeki pek çok mahalleyi kapsayacağı, İsrail ordusunun bu bölgelerde koruma görevi üstleneceği ve mahalli bir yönetimin varlığına izin verileceği aktarıldı.

Projenin ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki mahallelere yardım girişi yapılarak buradaki mahalli liderlere yönetimde yardımcı olmayı içerdiği kaydedildi.

Hamas'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail basınında daha önce pek çok kez Tel Aviv yönetiminin, uluslararası kurum ve taraflar kanalıyla Gazze'de Hamas'a alternatif bir hükümet kurmayı planladığı yönünde haberler çıkmıştı.
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Kaynak: AA

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