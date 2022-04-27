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Dünya İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi!
Dünya

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi!

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlerken bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 10:16:00 - 2022-04-27 10:19:17

Suriye Devlet Televizyonu, Suriye hava savunmasının, Şam semalarında İsrail’in füzelerine cevap verdiğini aktardı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar DPA’ya yaptığı açıklamalarda füzelerin Şam’ın kuzeybatısına ve güneyine düştüğünü belirtti.

Vatandaşlar, patlamaların çok şiddetli olduğunu, Şam’ın kuzeybatısı ve güneyinden hissedildiğini belirtti.

İsrail, Nisan ayında ikinci kez Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. 15 Nisan tarihindeki ilk saldırıda Şam’ın batısında bölgeler hedef alınmıştı. 9 Nisan’da ise Hama iline hava saldırısı düzenlenmişti.

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