İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli dede şehid oldu
Mayıs ayında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mayıs ayında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde bir Filistinli İsrail saldırılarında aldığı yaraların tesiriyle hayatını kaybetti.
Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail'in 9-13 Mayıs tarihleri arasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan 73 yaşındaki İsmail Selman İyad bu sabah hayatını kaybetti.
İyad İsrail'in saldırılarında yaralandığı tarihten bu yana hastanede tedavi altındaydı.
Öte yandan İsrail güçleri bugün Ramallah yakınındaki Rantis askeri kontrol noktasında bıçaklı eylem gerçekleştirerek bir askerin yaralanmasına sebep olduğunu iddia ettikleri bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
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Böylece bugün Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
Kaynak: Mepa News