İsrail polisinden Netanyahu'ya dava şoku

Uzun zamandır rüşvet aldığı iddialarıyla siyasi baskılara uğrayan terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açılan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail emniyeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun sorgulandığı yolsuzluk soruşturmasında eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi bulunduğunu duyurdu. İsrail basının da 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığından şüphelenildiği ifade edildi.