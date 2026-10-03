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Gündem Putin 47 bin askerle gövde gösterisini yerinde izledi! “Dış tehdit” mesajı verdi
Gündem

Putin 47 bin askerle gövde gösterisini yerinde izledi! “Dış tehdit” mesajı verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Putin 47 bin askerle gövde gösterisini yerinde izledi! "Dış tehdit" mesajı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Urallar’daki Çelyabinsk bölgesinde düzenlenen dev Center-2026 tatbikatının final aşamasını yerinde takip etti. 47 binden fazla askerin görev aldığı, 11 eğitim sahası ile Hazar Denizi’ne yayılan tatbikatta yüzlerce askeri araç ve İHA kullanıldı. Putin’in manevralar sırasında yaptığı “dış tehditlere yanıt” vurgusu dikkat çekti.

Rusya, Center-2026 stratejik komuta-kurmay tatbikatıyla askeri kapasitesini sahaya taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkul eğitim sahasına giderek tatbikatın aktif safhasını izledi.

Putin’e Savunma Bakanı Andrey Belousov ile üst düzey askeri yetkililer eşlik etti. Tatbikat, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Interaction-2026 faaliyetleriyle eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

47 BİNDEN FAZLA ASKER SAHADA

Center-2026'nın boyutu dikkat çekti. Kremlin tarafından açıklanan rakamlara göre 47 binden fazla asker, 11 farklı eğitim sahası ve Hazar Denizi'nde görev yapıyor.

Çebarkul'daki aktif safhada ise Rusya ve diğer ülkelerden 6 binden fazla asker yer aldı. Savunma Bakanı Belousov, burada yaklaşık 700 askeri araç, 600'den fazla İHA ve 60'tan fazla robotik sistemin kullanıldığını açıkladı.

Tatbikata yedi ülkenin askeri birlik gönderdiği, çok sayıda yabancı heyetin de manevraları takip ettiği bildirildi.

PUTİN'DEN “DIŞ TEHDİT” MESAJI

Putin, tatbikatın temel amacının birliklerin dış saldırılara karşı sevk ve idaresinin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Center-2026 ve Interaction-2026'dan elde edilen tecrübenin ülkelerinin güvenliğine yönelik dış tehditlere karşı müdahale kapasitesini artıracağını ifade etti.

YENİ SİLAHLAR DA SAHAYA ÇIKTI

Tatbikatta Rus ordusunun yeni silah ve askeri sistemleri de kullanıldı. Putin, uygulamaların Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalardan edindiği tecrübeler dikkate alınarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatın ardından Putin, manevraları takip eden yabancı askeri temsilcilerle de bir araya geldi.

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