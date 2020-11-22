İsrail ordusu Gazze'deki Hamas'a ait noktaları vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de Hamas'a ait birçok noktanın hava kuvvetleri tarafından hedef alındığını duyurdu.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri gücünün artırılması için çalışmaların yapıldığı yerlerin, yer altı faaliyetlerinin yanı sıra roket gibi savaş araçlarının üretiminin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütüldüğünü ve Hamas'ın eğitim kompleksinin hedeflendiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, hava saldırısının. gece Gazze'den İsrail topraklarına doğru fırlatılan roketlere tepki olduğu vurgulandı.
İsrail savaş helikopterlerinin bu gece batı ve güneydeki Han Yunus kentine saldırdığını belirtti.
Gazze'deki yetkililer tarafından İsrail hava saldırısının sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.