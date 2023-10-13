İsrail ölen 246 askerinin kimliğini açıkladı
Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi günüden bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 246 olduğunu duyurdu.
Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi günüden bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 246 olduğunu duyurdu.
Öldürülen askerlerden 26'sının daha kimliğini açıklayan siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana öldürülen ve kimliği belirlenen asker sayısının 246'ya yükseldiğini belirtti.
Siyonist işgal rejimi sözde ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında Batı Şeria'da görev yapan Yahuda ve Samira Tümeni'nden üst düzey bir komutanın da bulunduğu askerlerin ailelerine ölüm haberleri bildirildi." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)