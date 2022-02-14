İsrail o ülkeye ilk defa ziyaret gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn’e resmi ziyarette bulundu. Bennett’in ziyareti ile ilk kez bir İsrail başbakanı Bahreyn’i ziyaret etmiş oldu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife’nin daveti üzerine iki günlük resmi ziyaret kapsamında Bahreyn’e geldi. Bennett’in Al Halife, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Halife, maliye, dışişleri, sanayi ve ulaştırma bakanlarının yanı sıra küçük yerel Yahudi cemaatinin üyeleriyle de görüşmesi bekleniyor.

İlk kez bir İsrail Başbakanı Bahreyn'i ziyaret etti

Bennett’in ziyareti ile ilk kez bir İsrail başbakanı Bahreyn’i ziyaret etmiş oldu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Bahreyn ile ikili ilişkilerin sağlamlaştırılması amacıyla 2 Şubat’ta Bahreyn’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti. Tarihi ziyaretle ilk kez bir İsrail Savunma Bakanı Bahreyn’i ziyaret etmiş, Gantz’ın ziyareti güvenlik nedeniyle başkent Manama’ya ulaşana kadar gizli tutulmuştu.

Öte zandan İsrail ile Bahreyn arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları", 15 Eylül 2020 tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.