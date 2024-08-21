İsrail ne yaptıysa kendi kendine yaptı! Tüm Yahudiler kıyamete kadar lanetlenecek

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını sert bir dille eleştirdi. Tan, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan sadece İsrail değil, tüm Yahudilerin sorumlu tutulacağını belirtti. Batı'nın bu soykırımı destekleyen tavrını lanetleyen Tan, İsrail'in bu zulmün bedelini kıyamete kadar ödeyeceğini ifade etti. Erkan Tan, şunları kaydetti:

"Hemen belirtelim, Gazze Kasabı Netanyahu yalnız değildir, tek başına değildir. Bu korkunç soykırıma katılmayan, lanetleyen Yahudiler vardır fakat azınlıktadırlar.

Ayrıca Batı; bütün değerleri, kurum ve kuruluşları ile bu HAÇLI savaşının ve soykırımın bir parçası ve faili oldu...

Hiçbir hukuk ve değer tanımayan bu Siyonist Yahudi katiller sürüsü, vahşi hayvanlardan aşağıdadırlar ve bütün insanlık için çok büyük bir tehlike arz etmektedirler. Kendi ağızları ile açıkça söylüyorlar. Hamas ile değil, siviller ile savaşıyorlar. Orta yerde binlerce çocuk öldüren bir Yahudi devleti, daha doğrusu devlet isimli terör örgütü var. İnsan bu soykırım karşısında aklını kaybedecek gibi oluyor. Hiçbir sebep/gerekçe bu durumu haklı, meşru gösteremez... Mazlum Filistinliler'e yapılan zulmün hesabı herkese; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerine de kesilecektir. Bu zulme seyirci kalan herkes ALLAH'ın LANETİ'nden nasibini alacaktır. Diğer yandan bu savaşı sadece İsrail değil yeryüzündeki bütün Yahudiler de kaybettiler. Bundan sonra bütün dünya Yahudilere, kıyamete kadar bu korkunç soykırımı sürekli olarak hatırlatacaklar. İsrail, bütün Yahudilerin suçlanacağı bu sonucu kendi kendine yaptı..."

ÖNE ÇIKAN VİDEO