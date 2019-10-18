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İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye istediğini aldı

İsrail merkezli Haaretz gazetesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Ankara'nın istediğini aldığını yazdı.

18 Ekim 2019 Cuma 12:41
İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye istediğini aldı

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.

İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verdi.

Haaretz gazetesi dünkü anlaşma için "ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici 'ateşkeste' anlaştı" başlığını kullandı.

Haberde, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla planladığı kazanımları elde ettiğine vurgu yapıldı.

Jerusalem Post gazetesi ise haberi, "Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştığını söylüyor" başlığıyla verdi.

Gazetenin haberinde ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde olduğu yönündeki ifade dikkati çekti.

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı i24 News televizyonu, "Pence, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini söylüyor" başlığı ile izleyicilerine duyurdu.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı askıya aldığını doğruladığını, ancak henüz bitmediğini açıkladığına işaret edildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 12:41
  1. Ankara
  2. Haaretz
  3. Jerusalem Post
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • hercaihercai12 dk önce
    100 kilometre iceriye ceklimesi lazimdi YPG ve PKK nin! Bu amerikalilara da hic guven olmaz, bunu biliyoruz. Tabii Cumhurbaskanimz da bunu biliyor.
  • Tr.Tr.15 dk önce
    Bu ... Amerikalıları ha bire Ypg ve pkk'lılara kürt...kürt diyor.Bir türlü terörist demiyor.Eğer bunlar terörist değilde adı ne olursa olsun hepsinin ........
  • mevhibe inal mevhibe inal 32 dk önce
    KİŞİ, MEZHEP, PARTİ gözlerimizi kör etmesin. TÜRKİYE'NİN geleceğini inatsız, bağımsız kafa ile düşünmek lazım.
  • irfanirfan42 dk önce
    hiçbir ülke kendi çıkarı olmadan anlaşma sağlamaz. herkes zafer ilan ediyorsa ileriyi görmek lazım..
  • HAVVA TARAKÇI HAVVA TARAKÇI 51 dk önce
    YA HU SİZ CATLASANIZ DA PATLASANIZDA ALLAH CUMHUR BAŞKANIMIZIN, TURK ORDUSUNUN,MİLLETİNİN VE GERÇEK İNANLARİN YANINDA .BİZDE SEVİYORUZ CUMHURBAŞKANIMIZI ŞU CUMA SAATI HEP MUHAFAKETSİN RABBİM,ÇUNKU NİYETLER HALIS,MEVLAM SIRTINI GERİ GETİRMESİN YOLUNU AÇIK EYLESİN.EMEĞİGEÇEN HERKESDEN ALLAH RAZI OLSUN,GARİBLER TÜM MUSLUMAN ALEMİ BİZLERİ BEKLİYOR, RABİM TUM GÜZEL İNSANLARA YA YURU KULUM DESİN SENDEN BAŞKA SIĞNACAĞIMIZ YOK ALLAHIM ,NİYETLERİ KOTU OLANLARINDA KALBINE HÜSNİ NİYET KOY MEVLAM İNŞAALLAHAMİN
  • Ümîdim ve tavsıyemdir ki, 1974 Kıbrıs Barış Harekât'ındaki hatâyı inşâallâh tekrârlamayalım..!Ümîdim ve tavsıyemdir ki, 1974 Kıbrıs Barış Harekât'ındaki hatâyı inşâallâh tekrârlamayalım..!58 dk önce
    Yani, biz şimdi 8 senelik harbi 8 günde bitirdik mi.?! 120 saat yani 5 günde haqîqaten tamâmen çekilecekler miymiş.?! Teröristlerini ve ağır silâhlarını da alarak...Peki daha sonra..?! Niye 35-40 km güneye de 80-100 km değil.?!
  • alıkandrdrralıkandrdrr1 sa önce
    MUNBIÇ alınamadı , KOBANE alınamadı, TEL FIFAT alınamadı . F-35 ler alınamadı sadece ve sadece PKK ya can ve silah kaybının azaltılması için zaman kazanıldı böylece, bunun bize neresi faydalı ???sadece yazıklar olsun olan yine masum ölenlere ve şehitlerimize oldu kemikleri sızlamıştır.
  • almasalmas1 sa önce
    İstediğmizi nerdeden aldık. Telabyad ve Resulayn gövenli bölge şu an. YPG teröristler buradan çekilecek. Diğer sınır boylarında ise Esad ve Suriye askeri girdi. Burdaki YPG'ler de çekilecek mi?
  • KissingerKissinger1 sa önce
    Golan Tepeleri BİZE kaldı, boru hatları projelerine devam....
  • hasanhasan1 sa önce
    israil yalnız degil. CHP de kahroluyor..

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