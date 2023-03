İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten skandal sözler! Filistinli Müslümanlara soykırım çağrısı...

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin organize saldırılarına hedef olan Filistin kasabası için, “Huvvara’nın yeryüzünden silinmesi gerekir.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükümetin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, İsrail’deki bir panelde konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekleyen Smotrich’ten skandal bir çağrı geldi.

İsrailli yerel yetkili David Ben Zion’un, Twitter hesabından yaptığı, “Huvvara’nın yok edilmesi” paylaşımını “neden beğendiği” sorulan Smotrich, “Çünkü Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” diye konuştu.

Basına yansıyınca geri adım attı!

Smotrich, ırkçı ifadelerinin İsrail basınına yansımasının ardından yazılı bir açıklama yaparak geri adım attı. “Medya bir kez daha sözlerimi çarpıtarak yansıtmaya çalışıyor.” diyen Smotrich, bu sefer de Filistinlilere karşı “orantısız şiddet kullanılması” çağrısında bulundu.

Smotrich, yeni açıklamasında da Filistinli Müslümanlara ‘teröristler’ diyerek, şu ifadeleri kullandı:

İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, her terör eylemine karşı orantısız bir şekilde tepki vermesini desteklediğimi söyledim. Teröristler ve destekçileri anlayana kadar, atılan her bir taşa karşılık bölgedeki dükkanların kapanması; her molotof kokteyline karşılık teröristlerin ailelerinin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi; her bir terör hücresine karşılık kuşatma ve acı bir bedel ödetilmesi gerekiyor.

Smotrich, Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra, Yasa Dışı Yerleşimlerden Sorumlu Sivil İşler İdaresi’ne bağlı İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yardımcılık görevini de yürütüyor.