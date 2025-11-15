  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Beşiktaş Başkanı Adalı, Rava Silva'ya rest çekti! "Ya oyna ya da bonservisini getir"

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı

Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Dünya Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi
Dünya

Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi

Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) büyük bir güvenlik ihlali yaşandı. Farklı partilerden milletvekillerine, yabancı dilde yazılmış bir ön yazı ile birlikte şüpheli USB bellekler gönderilmesi üzerine Meclis Polisi alarma geçti. Polis, milletvekillerinden bu bellekleri kesinlikle bilgisayara takmamalarını ve derhal güvenlik birimlerine teslim etmelerini talep etti.

Avrupa'nın en önemli yasama organlarından biri olan Alman Federal Meclisi, potansiyel bir siber saldırı girişimi nedeniyle diken üstünde. Alman medyasında yer alan haberlere göre, bu hafta içinde farklı partilere mensup bazı milletvekillerine İngilizce ön yazılı bir mektup ile birlikte şüpheli USB belleklerin olduğu paketler ulaştırıldı.

“USB BELLEKLERİ BİLGİSAYA TAKMAYIN” UYARISI

Söz konusu olayın ardından harekete geçen Meclis Polisi, tüm parti gruplarının yönetimlerine elektronik posta ile uyarıda bulundu. Söz konusu uyarı yazısında, "Alman Federal Meclisinde bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve bir USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Söz konusu postaların ulaştığı alıcıların USB bellekleri bilgisayarlara bağlamamaları gerekmektedir" denildi.

Meclis Polisi, söz konusu belleklerin ayrı bir zarf içinde kendilerine ulaştırılmasını istedi. Uyarı yazısından sonra parlamento grup yönetimleri, tüm milletvekillerini ve personellerini şüpheli mektuplar ve USB bellekler konusunda bilgilendirdi ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

MİLLETVEKİLLERİNE ŞÜPHELİ MEKTUP

Meclisi Polisi ve parlamento grupları, mektupların ve USB belleklerin içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Bazı milletvekillerinin ise söz konusu USB bellekleri güvenlik talimatlarına uygun olarak imha ettiği belirtildi. Ancak 630 üyesi bulunan Alman Meclisinde kaç milletvekiline şüpheli mektup ve USB bellek gönderildiği henüz bilinmiyor.

Meclis Polisinin olaya ilişkin soruşturması devam ettiği kaydedildi.

Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı
Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Dünya

Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik
Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Dünya

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: "Daha fazla askere ihtiyacımız var"
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı
Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı

Dünya

Almanya Başbakanı ne kadar zor durumda olduklarını açıkladı

Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı
Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı

Avrupa

Almanya’nın 2026 planı ortaya saçıldı! Kiev’e verilecek dev destek gündemi sarstı

Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış!
Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış!

Aktüel

Gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti! Almanya'da vefat etti: Destek için çağrılmış!

Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı
Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı

Dünya

Almanya’da aşırı sağa kesin red: Merz, AFD’yi direkt hedef aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23