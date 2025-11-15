Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi

Avrupa'nın en önemli yasama organlarından biri olan Alman Federal Meclisi, potansiyel bir siber saldırı girişimi nedeniyle diken üstünde. Alman medyasında yer alan haberlere göre, bu hafta içinde farklı partilere mensup bazı milletvekillerine İngilizce ön yazılı bir mektup ile birlikte şüpheli USB belleklerin olduğu paketler ulaştırıldı.

“USB BELLEKLERİ BİLGİSAYA TAKMAYIN” UYARISI

Söz konusu olayın ardından harekete geçen Meclis Polisi, tüm parti gruplarının yönetimlerine elektronik posta ile uyarıda bulundu. Söz konusu uyarı yazısında, "Alman Federal Meclisinde bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve bir USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Söz konusu postaların ulaştığı alıcıların USB bellekleri bilgisayarlara bağlamamaları gerekmektedir" denildi.

Meclis Polisi, söz konusu belleklerin ayrı bir zarf içinde kendilerine ulaştırılmasını istedi. Uyarı yazısından sonra parlamento grup yönetimleri, tüm milletvekillerini ve personellerini şüpheli mektuplar ve USB bellekler konusunda bilgilendirdi ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

MİLLETVEKİLLERİNE ŞÜPHELİ MEKTUP

Meclisi Polisi ve parlamento grupları, mektupların ve USB belleklerin içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Bazı milletvekillerinin ise söz konusu USB bellekleri güvenlik talimatlarına uygun olarak imha ettiği belirtildi. Ancak 630 üyesi bulunan Alman Meclisinde kaç milletvekiline şüpheli mektup ve USB bellek gönderildiği henüz bilinmiyor.

Meclis Polisinin olaya ilişkin soruşturması devam ettiği kaydedildi.