Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

Tel Aviv Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nden araştırmacı Kobi Michael, Yahudi Haber Ajansı JNS için kaleme aldığı çarpıcı analizde, Türkiye’nin Gazze’deki hamlelerinin İsrail’in stratejik manevra alanını ciddi biçimde daraltabileceğini vurguladı.

‘İSRAİL, TÜRK ORDUSU İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR’

Michael “Türkiye’nin Gazze planı İsrail’i iki cephede köşeye sıkıştırabilir” başlıklı analizinde, Türkiye’nin attığı adımların hem askeri hem diplomatik etkilerinin İsrail üzerinde büyük baskı yaratacağı belirtti. Analize göre Tel Aviv, yakın gelecekte hem Gazze’de hem de Suriye sınırında Türk ordusuyla aynı anda karşı karşıya kalabilir.

‘TEL AVİV’İN OPERASYONEL ESNEKLİĞİNİ KISITLIYOR’

Daha önce İsrail basınında yer alan haberler hatırlatılarak, analizde Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes planı kapsamında Gazze’ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmak üzere iki bin askerlik özel bir tugay hazırladığı öne sürüldü. Michael, bu adım sayesinde Türkiye’nin Gazze’deki etkinliğini pekiştirdiğini ve Tel Aviv’in operasyonel esnekliğini sınırladığını ifade etti.

Michael’a göre Gazze’deki Türk varlığı yalnızca askeri güçle sınırlı kalmıyor. Bölgede faaliyet gösteren Türk ve Filistinli yardım kuruluşları, enkaz kaldırma ve rehineleri arama çalışmalarında aktif rol alıyor. Bu faaliyetler sırasında Türk bayrakları ve afişleri her alanda görünür hale gelmiş durumda. Michael, “Ankara, bu stratejiyle hem insani yardım hem diplomatik etki sağlıyor ve Hamas üzerindeki nüfuzunu güçlendiriyor. Trump yönetimi de Türkiye’yi, Katar ile birlikte, planın ana ortakları arasında değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’ı planın ilk aşamasını kabul etmeye ikna ettiği ve Türkiye’nin bu başarı karşılığında Gazze’de daha güçlü bir askeri varlık talep ettiği belirtiliyor” dedi.

‘ERDOĞAN’IN İKİ GÜÇLÜ STRATEJİK HEDEFİ VAR’

Michael, analizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki güçlü stratejik hedefi olduğuna dikkat çekerek, “Erdoğan’ın ilk hedefi Türkiye’yi Ortadoğu’nun belirleyici siyasi ve askeri gücü haline getirmek, ikincisi ise İsrail’in bölgedeki manevra alanını daraltmak. Ankara, İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs stratejik ittifakını kendi çıkarlarına doğrudan tehdit olarak görüyor” yorumunda bulundu.

Michael, Türkiye’nin Hamas politikasıyla ilgili de “Ankara, Hamas’ın yalnızca Gazze’de değil, genel olarak Filistin siyasetinde etkili bir aktör olarak kalmasını hedefliyor. Gazze’deki artan Türk askerİ ve sivil varlığı, Hamas’ın hayati çıkarlarını korumak açısından kritik öneme sahip ve dolaylı olarak Türkiye’nin bölgedeki stratejik çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı” ifadelerini kullandı.

‘İKİ CEPHEDEN BASKI ALTINDA KALIRIZ’

Analiz, Türkiye’nin Gazze’deki askeri birliği ile Suriye’nin kuzeyindeki etkisinin birleşmesi durumunda İsrail’in iki cephede baskı altında kalacağını da ortaya koyuyor. Michael, “İsrail’in Türk askerlerine zarar vermekten kaçınması, Erdoğan’ın Trump üzerindeki etkisiyle birleştiğinde Tel Aviv’in operasyonel özgürlüğünü ciddi biçimde sınırlayabilir. Türkiye’nin Gazze’de kuracağı geniş askeri varlık ve sivil etki ağı, İsrail’in Hamas’a karşı yürüteceği operasyonlarda esnek hareket kabiliyetini daraltacak ve Erdoğan’a İsrail üzerinde ‘stratejik konfor alanı’ yaratma imkanı sağlayacak”

‘İSRAİL KENDİNİ TÜRK BOĞAZI’NDA BULABİLİR’

Michael analizinin sonunda İsrail yönetimine uyarıda bulunarak, “Gazze’deki Türk askeri varlığına kesinlikle izin verilmemeli, ABD ile yakın koordinasyon sağlanmalı ve Mısır–Suudi Arabistan–Birleşik Arap Emirlikleri ekseni üzerinden Türkiye’nin rolü sınırlandırılmalı. Erdoğan’ın planı başarılı olursa İsrail kendini Ankara’nın kuralları belirlediği bir Türk Boğazı’nda bulabilir ve bu durum Tel Aviv’in bölgesel politikalarını derinden sarsar” dedi.