Adıyaman'da tarihi anlar! Bakanlardan ardı sıra açıklamalar...

Deprem bölgesindeki asrın ihya çalışmaları kapsamında 350 bininci konutun teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle, ağır yıkımın izlerinin silindiği Adıyaman'da, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 350 BİN 178'E YÜKSELECEK!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da yapılacak törenle deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 350 bin 178'e yükseleceğini bildirdi.

BAKAN MURAT KURUM: "ACIYI UMUDA ÇEVİRDİK"

Adıyaman'da gerçekleşen 350 bininci konut teslim töreninde konuşan Murat Kurum, "Acıyı Umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çeviriyoruz" dedi.

Kıymetli kardeşlerim, burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan, her karışında bir destan yazılmış o kutlu ocak. Ve bugün burada demir yumruk gibi kenetlenmiş eller 350.000 kapıyı aynı anda aralıyor. Andolsun. Hep birlikte devletimizin şefkatini, milletimizin dayanışmasını, 200.000 emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz.

BAKAN KURUM: ÖNÜMÜZDEKİ AY EVİNE KAVUŞMAMIŞ TEK BİR DEPREMZEDE BIRAKMAYACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 350 bin deprem konutunun tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman'da düzenlenen “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” töreninde konuştu. Konuşmasına şehitlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyerek başlayan Bakan Kurum, yeni yuvalarına kavuşan Adıyamanlılara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Törende 50 bininci konutun anahtar tesliminin gururunu yaşadıklarını belirten Kurum, toplamda 350 bin konutun tamamlandığını vurguladı. Kurum, "Acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çeviriyoruz.

Ben yeni evlerine kavuşan tüm kardeşlerime, tüm Adıyamanlı kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Rabbim ocağınızı taçlandırsın, sofranızdan bereketi doldursun ve hanelerinizden huzuru eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

O KARANLIK GECEYİ UNUTMADIK, UNUTTURMUYORUZ

6 Şubat depremlerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, devletin ilk andan itibaren afetzedeler için seferber olduğunu ve depremin 15. gününde ilk temellerin atıldığını hatırlattı. Kurum, "Bugün, işte küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz." diye konuştu. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede 450 bin konut inşa edemeyeceğini dile getiren Kurum, bu eserlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kararlılığı sayesinde ortaya çıktığını belirtti.

DEVLET NEREDE? İŞTE DEVLET BURADA

Bir yandan deprem bölgesini canlandırırken diğer yandan 500 bin sosyal konut hamlesiyle dar gelirli vatandaşlara yeni yuvalar inşa ettiklerini ifade eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Kıymetli kardeşlerim, değerli Adıyamanlılar, bize diyorlar ki devlet nerede? Biz de diyoruz ki işte devlet burada, burada! Devlet 350 bin yuvamızı bitirdi ve anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim ediyor. Onlar bedava ev yapacağım vaadiyle milletimizi aldatıyor. Biz deprem bölgesinde yaşayan 14 milyon kardeşimize verdiğimiz sözü tutmanın, işte burada büyük bir coşkuyla hep birlikte gururunu yaşıyoruz."

BAKAN GÖKTAŞ: "BURADA GÖRDÜKLERİNE İNANAMAYAN DÜNYADAN PEK ÇOK KATILIMCI VAR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'daki konut teslim töreninde, inşa edilen her bir konutun sevgiyle örülmüş bir dayanışma simgesi olduğunu ve Güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerine yükseldiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da düzenlenen “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında yeni konutların sadece birer yapı olmadığını vurgulayan Göktaş, "Aslında bugün sadece yeni evler teslim edilmiyor. Her bir konut sevgiyle örülmüş, milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş. Bu anlamda her bir konut aslında dayanışmanın da simgesi. Güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerine yükselmesi demektir." ifadelerini kullandı. Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Göktaş, "burada gördüklerine inanamayan dünyadan pek çok katılımcı var" dedi.

ŞEHRİN ÇEHRESİ KISA SÜREDE DEĞİŞTİ

Adıyaman'da inşa edilen konutların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üç, dört katı geçmesin" talimatıyla yapıldığını hatırlatan Göktaş, kısa sürede şehrin çehresini değiştirecek güzel eserlerin ortaya çıktığını belirtti. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere emek veren tüm kurumlarımıza, AFAD'ımıza, İçişleri Bakanlığımıza ama en büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak istiyorum." dedi.

PSİKOSOSYAL DESTEK SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakan Göktaş, psikososyal destek süreçlerinin halen devam ettiğini söyledi. Göktaş, "Sahada görev yapan sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, çocuk gelişimcilerimiz, aile sosyal destek ekiplerimiz bir gün bile geri durmadı. Adıyaman'da görev yapan ekiplerimiz her zaman çocuk ve yaşlı hizmetleri gibi tüm alanlarda kesintisiz hizmet vermeye devam etti." şeklinde konuştu.

BU YIL AİLE YILI

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, "Bizler de, sizler de zor zamanlarımızda her daim ailelerimizden güç alarak bugünlere gelmedik mi? Biz her daim ailelerimizle dirençli kıldık. Ailelerimizle ayakta kaldık. Evladımızla, yakınımızla, komşumuzla, bunlar her zaman bizlerin değeri." diyerek sözlerini tamamladı.

BAKAN YERLİKAYA: 350 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’da düzenlenen törende, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili konuştu. Yerlikaya, bugünkü teslimlerle birlikte toplam 350 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da düzenlenen “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "dünyanın en büyük konut seferberliğiyle" eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verildiğini vurguladı.

Bugüne kadar 304 bin bağımsız bölümün hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini belirten Yerlikaya, Adıyaman'daki törenle birlikte 42 bin konut ve 3 bin iş yerinin daha hak sahipleriyle buluşacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen 9. kura töreniyle birlikte ulaşılan toplam rakamı şu sözlerle ifade etti: "Ve bugün, gerçekleştirdiğimiz bu 9. kura töreni ile birlikte 350.000 bağımsız bölümü siz kıymetli hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız."

Teslim edilen konut sayısının 350 bini geçtiğine dikkat çeken Yerlikaya, "Dile kolay, 350.000 konut ve iş yeri. Bu, büyük bir iradenin, güçlü bir devlet aklının, milletine sadakatle bağlı bir liderliğin eseridir" şeklinde konuştu.

BAKAN YUMAKLI: ADIYAMAN'A SON 23 YILDA 67 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK VERDİK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'da deprem sonrası tarımsal üretimin devam ettiğini belirterek, son 23 yılda kente 67 milyar lirayı aşan destek ve yatırım yapıldığını ve bunun üretime olumlu yansıdığını söyledi.

Bakan Yumaklı, Adıyaman'da düzenlenen “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” töreninde yaptığı konuşmada, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Tarım sektörünün bölgenin can damarı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Milletimizin sofrasına gidecek olan gıdayı yetiştirmek üzere Adıyaman üreticisi, Adıyaman çiftçisi canı gönülden çalışır. Her türlü zorluğa ve her türlü olumsuzluğa rağmen." ifadelerini kullandı.

Bu stratejik sektörün büyük hasar almaması için gece gündüz demeden mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliğinde sorun yaşanmaması adına çiftçilerin nekahat döneminin ardından üretime devam ettiğini belirtti. Yumaklı, "Üretimimizin devam etmesi için, memleketimizin gıda arz güvenliği açısından herhangi bir problem yaşamaması için deprem bölgeleri de başta olmak üzere bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz o nekahat dönemi atlatıldıktan sonra üretim yapmaya devam etti, hamdolsun. Hepsinden Allah razı olsun diliyorum." dedi.

Adıyaman'da tarımsal üretimin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, son 23 yılda kente 67 milyar lirayı aşan destek ve yatırımda bulunduklarını açıkladı.

Bu yatırımların sonuçlarına da değinen Yumaklı, "Bugün bitkisel üretim miktarında %20'ye yakın, hayvansal üretim miktarında %34'e yakın, su ürünlerinde %219'a yakın iyileşmeler, gelişmeler sağlanmış oldu." şeklinde konuştu. Bakan Yumaklı, konuşmasını üretimden vazgeçmeyen tüm üreticilere teşekkür ederek tamamladı.

BAKAN URALOĞLU: ADIYAMAN'A 23 YILDA 33,5 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI YAPTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'a son 23 yılda 33,5 milyar liralık ulaşım ve altyapı yatırımı yapıldığını belirterek, "2002'de sadece 23 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu bugün 275 kilometreye çıkardık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da düzenlenen “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” töreninde yaptığı konuşmada, kentte ve ülke genelinde gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ilk saatlerinden itibaren Adıyaman'da olduklarını ve yaklaşık üç ay boyunca acıları hafifletmek için çalıştıklarını belirten Uraloğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

ADIYAMAN'IN ULAŞIM ALTYAPISI YENİLENDİ

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde Adıyaman'a sadece ulaştırma ve altyapı alanında 33,5 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı. Uraloğlu, "Bakın, Adıyaman'ımızda 2002 yılında sadece 23 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün çok şükür Adıyaman'ımızda 275 kilometre bölünmüş yolumuz var. Hiç olmayan sıcak asfalt kaplamalı yol uzunluğunu ise bugün 136 kilometreye çıkardık. Adıyaman'ı Malatya'ya, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a ve Gaziantep'e bölünmüş yollarla bağladık." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Boğaz Köprüsü" olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nü 2015 yılında hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, köprüden bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon aracın geçtiğini belirtti. Ayrıca Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı ve Adıyaman Havalimanı yolu gibi projelerin de tamamlandığını söyledi.

YENİ PROJELER VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Bakan Uraloğlu, devam eden ve planlanan projelere de değinerek, "Daha önce söz verdiğimiz Sincik-Malatya yolu ve Adıyaman-Çelikhan yollarının ihalelerini de yaparak çalışmalarımıza başladık. Kahta-Narince-Nissibi yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolu, Besni-Araban yolu, Narince-Gerger yollarımızda da yapım çalışmalarımıza bir taraftan devam ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kahta'da yapımına başlanan araç muayene istasyonunun tamamlandığını ve Aralık ayı başında hizmete açılacağını müjdeleyen Uraloğlu, kent merkezinde yapımı süren Eğriçay Köprüsü ve köprülü kavşağının da yakında bitirileceğini ekledi.

DEMİRYOLU VE HAVAYOLU YATIRIMLARI HIZ KESMEDİ

Adıyaman'ın demiryolu altyapısının da tamamen yenilendiğini, depremde hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı hattının onarılarak elektrikli ve sinyalli hale getirildiğini aktaran Uraloğlu, kenti ulusal demiryolu ağına bağlayacak 93 kilometrelik yeni projenin de tamamlandığını bildirdi. Havayolu yatırımları kapsamında Adıyaman Havalimanı'na 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırdıklarını ifade eden Uraloğlu, "2005'te 7 bin olan yıllık yolcu sayısını bugün 366 bine çıkardık. Haftanın her günü İstanbul'a, altı günü Ankara'ya uçuşlarımız devam ediyor." dedi.

“77 İLİMİZ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLANDI”

Uraloğlu, Türkiye genelinde yapılan yatırımlara da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ülkemize yaklaşık 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptık. Asya ile Avrupa'yı hem deniz altından hem de deniz üstünden dört defa birleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü. Bakın, 2002 yılında Türkiye'de sadece yedi il birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Bugün yaklaşık 29 bin 950 kilometreye bölünmüş yol uzunluğumuzu uzattık ve 77 ilimiz bölünmüş yollarla çok şükür birbirine bağlanmış oldu."

Uraloğlu, konuşmasını Türkiye'nin toplu konut alanındaki başarısına vurgu yaparak, "Gelişmiş ülkeler bizim konutları yaptığımız sürede enkaz kaldırma çalışmalarını yapamıyorlar. Sizler çok daha iyisine layıksınız. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah sizlere daha çok hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.