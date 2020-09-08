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Dünya İsrail koronavirüste yeni rekor kırdı
Dünya

İsrail koronavirüste yeni rekor kırdı

Dünyayı sarsan koronavirüsün etkisinin iyice hissedildiği ülkelerden biri olan İsrail'de son 24 saatte 3 bin 392 vaka kaydedilmesiyle birlikte ülkede bugüne kadar ki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:33:00 -
İsrail koronavirüste yeni rekor kırdı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini artırmaya devam ediyor.

Dünya geneli itibariyle ülkelerin açıkladığı vaka sayıları artmaya devam ederken, İsrail'de de koronavirüs vaka sayısına ilişkin rekor kırıldı.

Günlük vaka sayısında rekor artış

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 382 test yapıldığı ve 3 bin 392 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi. Bu sayıyla birlikte İsrail'de bugüne kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Son sayılarla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 135 bin 43'e yükselirken, ağır hasta sayısının ise 463 olduğu kaydedildi.

Öte yandan aktif vaka sayısının 27 bin 723'e yükseldiği İsrail'de 106 bin 294 hastanın da koronavirüs salgınına karşı şifa bulduğu bildirildi.

Bir önceki rekor 5 gün önce kırılmıştı

Günlük 3 bin 392 vaka sayısı ile yeni bir rekorun kırıldığı İsrail'de bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı ise 3 bin 74 kişi ile 3 Eylül'de görülmüştü.

"Ölü sayısı artabilir"

Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşayan İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkat çekerken, ülkenin Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı konuşmasında ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

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