Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Demirkol yeni transferi açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesini sürdürürken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim ve teknik ekip, kadroyu güçlendirmek için çeşitli isimleri gündeme alıyor.
Demirkol, Socrates Dergi Youtube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu tipinde bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Demirkol, şu ifadeleri kullandı:
Singo'nun orta sahada olacağını zannetmiyorum. Bana da böyle çok çok şey aceleci gibi geliyor. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na ihtiyacı var.
Hakan Çalhanoğlu geliyor. Ben de öyle duyuyorum. Yani belli olmaz tabii o işler ama ben de geldiğini duydum.
