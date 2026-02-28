  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail İran'ı vurdu, altın fiyatları fırladı! Agresif yükseliş DepremLe kaybettiğini destekle kazandı Kendi sürüsüne çobanlık yapıyor DepremLe kaybettiğini destekle kazandı Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...
Spor
6
Yeniakit Publisher
Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Demirkol yeni transferi açıkladı.

#1
Foto - Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesini sürdürürken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim ve teknik ekip, kadroyu güçlendirmek için çeşitli isimleri gündeme alıyor.

#2
Foto - Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

Demirkol, Socrates Dergi Youtube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı.

#3
Foto - Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu tipinde bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

Singo'nun orta sahada olacağını zannetmiyorum. Bana da böyle çok çok şey aceleci gibi geliyor. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na ihtiyacı var.

#5
Foto - Müjdeyi verdi: Mehmet Demirkol 'ben duydum' dedi: Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

Hakan Çalhanoğlu geliyor. Ben de öyle duyuyorum. Yani belli olmaz tabii o işler ama ben de geldiğini duydum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı
Gündem

Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı

Uzun yıllar muhafazakâr çizgide yer alan yayın organlarında çalışan Erem Şentürk, 28 Şubat’ın kaleminden irin damlayan kalemşörlerinden olan..
SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği
Teknoloji

SARSILMAZ’dan Enforce TAC Fuarı’nda İki Yeni Global İş Birliği

Türk savunma sanayi sektörünün lider şirketi SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı’nda insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve AB Bölgesi..
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu
Dünya

İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu

Terör devleti İsrail rahat durmuyor. İran'a saldıran Siyonist katiller, bir ülkeyi daha vurdu.
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye müjdeyi verdi. Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik desteklerinin süreceğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23