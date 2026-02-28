  • İSTANBUL
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermeyince AK Partili başkan devreye girdi

Kocaeli Darıca'da, çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz gösterisi Ayşe Gümüşlüağa Camii'nde düzenlenmek istenince kriz çıktı. Müftülük caminin kirlenmemesi için etkinliğin caminin alt katında yapılmasını isteyerek çocukları camiden çıkardı. Vatandaşların tepkisi sonrası AK Partili Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık devreye girdi. Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Aşağısı buz gibi, namaz kılarken dondum. Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? sözleriyle karara tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ramazan kapsamında düzenlenmek istenen Hacivat-Karagöz gösterisi, cami içinde yapılmak istenince tartışmaya yol açtı. Ayşe Gümüşlüağa Camii'nde planlanan etkinlik, caminin kirlenebileceği gerekçesiyle engellendi. Çocukların camiden çıkarılması tepkilere neden olurken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık devreye girdi.

Darıca Belediyesi'nin camilerde gerçekleştirmeyi planladığı kültürel etkinlik kapsamında organize edilen gösteriye, cami derneği izin vermedi. Kararın İlçe Müftüsü Selami Bağcı'nın talimatıyla alındığı bilgisi kamuoyunda tartışma yarattı. Müftülük, etkinliğin cami içinde değil alt katta yapılmasını istedi.

 

BAŞKAN BIYIK: YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?

Tepkiler üzerine AK Partili Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe kaymakamlığı ve il müftülüğüyle görüşerek programın yapılmasını sağladı.

Bıyık, "Kim çıkarttı çocukları camiden? Yazık günah değil mi? Aşağısı buz gibi, namaz kılarken dondum. Camiyi ben yıkattırıyorum, temizleme aracını ben gönderiyorum. Kirlenirse yıkatırım. Bu çocuklar sokakta mı kalsın? Sanki camide dansöz oynatıyoruz" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Etkinlik daha sonra çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan'ın geleneksel eğlencelerinden biri olan Hacivat-Karagöz gösterisi, yoğun ilgi gördü.

