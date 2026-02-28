Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti
Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, Real Madrid rövanşında eski kulübü tarafından 'yok' sayıldı. Bunun sebebi ise Portekiz'deki maçta yaşananlardı...
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Jose Mourinho, Benfica Teknik Direktörü olarak yıllar sonra Bernabeu Stadı'na dönüşünde Real Madrid'den hiçbir takdir görmedi. Kulüp, Vinicius Jr. hakkındaki yorumlarının ardından Jose Mourinho'yu yok saydı. Stadyumdaki taraftarlar da onu alkışlamadı.
Ayrıca Başkan Florentino Perez, Alvaro Arbeloa ve Madrid'in diğer önemli isimleri, tecrübeli çalıştırıcıyı selamlamadı. Hatırlanacağı üzere Portekiz'deki ilk maçta Real Madrid'in yıldızı Vinicius, kendisine ırkçı ifadeler kullanıldığını belirtmişti...
Bunun üzerine Jose Mourinho, "Vinicius'a gol sevincinin farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri Eusébio ve o siyahi bir oyuncuydu. SL Benfica ırkçı bir kulüp değil" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hocanın, Vinicius'a bu olayın ardından nasıl sevinmesi gerektiğiyle ilgili konuşması, tepki çekmişti. Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'den ayrılık süreci de sancılıydı...
