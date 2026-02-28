Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti

Bunun üzerine Jose Mourinho, "Vinicius'a gol sevincinin farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri Eusébio ve o siyahi bir oyuncuydu. SL Benfica ırkçı bir kulüp değil" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hocanın, Vinicius'a bu olayın ardından nasıl sevinmesi gerektiğiyle ilgili konuşması, tepki çekmişti. Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'den ayrılık süreci de sancılıydı...