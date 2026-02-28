  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail İran'ı vurdu, altın fiyatları fırladı! Agresif yükseliş DepremLe kaybettiğini destekle kazandı Kendi sürüsüne çobanlık yapıyor DepremLe kaybettiğini destekle kazandı Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...
Spor
4
Yeniakit Publisher
Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti

Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, Real Madrid rövanşında eski kulübü tarafından 'yok' sayıldı. Bunun sebebi ise Portekiz'deki maçta yaşananlardı...

#1
Foto - Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Jose Mourinho, Benfica Teknik Direktörü olarak yıllar sonra Bernabeu Stadı'na dönüşünde Real Madrid'den hiçbir takdir görmedi. Kulüp, Vinicius Jr. hakkındaki yorumlarının ardından Jose Mourinho'yu yok saydı. Stadyumdaki taraftarlar da onu alkışlamadı.

#2
Foto - Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti

Ayrıca Başkan Florentino Perez, Alvaro Arbeloa ve Madrid'in diğer önemli isimleri, tecrübeli çalıştırıcıyı selamlamadı. Hatırlanacağı üzere Portekiz'deki ilk maçta Real Madrid'in yıldızı Vinicius, kendisine ırkçı ifadeler kullanıldığını belirtmişti...

#3
Foto - Yok artık daha neler... Kimse Mourinho'nun yüzüne bakmadı: Dostluk bitti

Bunun üzerine Jose Mourinho, "Vinicius'a gol sevincinin farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri Eusébio ve o siyahi bir oyuncuydu. SL Benfica ırkçı bir kulüp değil" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hocanın, Vinicius'a bu olayın ardından nasıl sevinmesi gerektiğiyle ilgili konuşması, tepki çekmişti. Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'den ayrılık süreci de sancılıydı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bi..
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Almanya'da yeni grev dalgası toplu u..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması
Dünya

En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması

ABD’ye karşı sürekli İran’dan yana tavır ortaya koyan Çin, son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası flaş bir açıklama yaptı. Doğu Asya ülkesi..
Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu
Gündem

Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat 2025'te örgütün feshi için yaptığı çağrının yıl dönümünde, İmralı Heyeti tarafında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23