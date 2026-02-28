AK Partili İnan'dan CHP'ye '28 Şubat' tokadı: O karanlık devir bitti, haddinizi bilin!

"Sizin yoldaşınız viski yudumlayan elitler, bizimki ise Allah’tan başka kimsesi olmayanlardır"

Siyaseti zenginleşme kapısı gören "tuzu kuru" tayfaya sert çıkan İnan, AK Parti kadrolarının farkını şu sözlerle ortaya koydu: "Bizim yoldaşımız sırça köşklerde viski yudumlayıp millete tepeden bakanlar değildir. Bizim yoldaşımız Antalya'nın köylerinde, İzmir'in arka sokaklarında Allah’tan başka kimsesi olmayanlardır."

28 Şubat heveslilerine sert uyarı: "O günler geride kaldı!"

CHP zihniyetinin Ramazan ayı ve manevi değerlerle olan bitmek bilmeyen problemini yüzlerine vuran İnan, 2026 Türkiye'sinde eski Türkiye özlemi çekenlere kapıyı kapattı:

"Bugünler Kur'an kurslarına yaş sınırı koyduğunuz o 28 Şubat günlerine asla benzemez! Başörtülü ablalarımızı üniversite kapılarında ağlattığınız, İmam Hatip'lere katsayı zulmü uyguladığınız o devir kapandı. O gün 'irticacı' dedikleriniz bugün dünyaya teknoloji satıyor, İHA satıyor!"

"Hadi laiklik elden gidiyor deyin de görelim!"

Vesayet odaklarının bekçiliğini yapanlara meydan okuyan Eyüp Kadir İnan, Müslümanların kamusal alandaki varlığından rahatsız olanlara adeta meydan okudu: "Cuma vakti geldiğinde cümbür cemaat gideceğiz. Hadi yine 'laiklik elden gidiyor' deyin de bir görelim! Cumhuriyet mitinglerini düzenleyin de görelim! Bu millet size sormadan ibadetini yapacak."

CHP'ye "Virüs temizleme" tavsiyesi

Mevcut CHP yönetimini "bataryası patlamış, virüslü bir telefona" benzeten İnan, CHP tabanına seslenerek; partiyi hırsızlardan, rüşvetçilerden ve millet düşmanı "virüslerden" temizleme çağrısında bulundu. İzmir'deki çöp dağlarını, İstanbul'daki yolsuzlukları ve Ankara'daki beceriksizliği hatırlatan İnan, 2028'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden "Başkomutan" seçeceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.