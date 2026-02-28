  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu
Giriş Tarihi:

Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal teknolojilerde devrim niteliğinde bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle; aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra artık "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar" da uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşme düzenlemesine dahil edildi. Sahte yüz teknolojilerine karşı kimlik tespiti artık zorunlu olurken, yapay zekanın kullanımı için de yeşil ışık yakıldı!

#1
Foto - Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin kuralları güncelleyerek kapsamı genişletti. Bugün yürürlüğe giren yeni tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar da sisteme dahil edilirken, süreçlerde yapay zeka temelli uygulamaların önü açıldı. Dolandırıcılık riskine karşı sahte yüz teknolojilerine yönelik ilave güvenlik tedbirleri alınması ve canlılık tespitinin yapılması zorunlu hale getirildi.

#2
Foto - Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu

SPK, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ile elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. SPK'nın Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#3
Foto - Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin usul ve esasların kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsaması sağlandı. Böylece aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da bu çerçevede düzenlemeye tabi olacak. Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak sistemlerin edinimi ve yönetiminde bilgi sistemleri, yatırım kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulacak. Kuruluşların, uzaktan kimlik tespiti sürecine başlamadan önce iş akış prosedürü oluşturması, bu süreci test etmesi ve sonuçları yazılı hale getirmesi zorunlu hale gelecek. Uzaktan kimlik tespiti prosedürlerinin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık risklerinin ortaya çıkması halinde ise ayrıca güncellenmesi öngörüldü. Yeni düzenleme kapsamında uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce başvurunun elektronik ortamda alınması ve kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirildi.

#4
Foto - Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu

Görüntülü görüşme aşamasında ise kişinin canlılığını tespit edici yöntemlerin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ilave tedbirlerin alınması şart koşuldu. Tebliğde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda ve belirlenen güvenlik yöntemleri kullanılarak kurulan sözleşmelerin yazılı şekilde kurulmuş sayılacağı hüküm altına alındı. Bu düzenleme, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterileriyle imzaladığı tüm sözleşmeleri kapsıyor. Tebliğe eklenen yeni maddeyle, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamaların kullanılmasının önü açıldı. Ancak bu yöntemlerin kullanımında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri esas alınacak. SPK, yapay zeka yöntemlerini kullanacak kuruluşlar için ilave usul ve esaslar belirlemeye yetkili olacak. Yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Sermaye Piyasası Kurulu sorumlu.

