Kripto platformlarına SPK denetimi: Uzaktan kimlik tespiti artık zorunlu

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin usul ve esasların kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsaması sağlandı. Böylece aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da bu çerçevede düzenlemeye tabi olacak. Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak sistemlerin edinimi ve yönetiminde bilgi sistemleri, yatırım kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulacak. Kuruluşların, uzaktan kimlik tespiti sürecine başlamadan önce iş akış prosedürü oluşturması, bu süreci test etmesi ve sonuçları yazılı hale getirmesi zorunlu hale gelecek. Uzaktan kimlik tespiti prosedürlerinin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık risklerinin ortaya çıkması halinde ise ayrıca güncellenmesi öngörüldü. Yeni düzenleme kapsamında uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce başvurunun elektronik ortamda alınması ve kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirildi.