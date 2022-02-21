'İsrail ile normalleşmek için tek şart orası' dediler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Almanya'nın Münih kentindeki güvenlik konferansında İsrail'de İbranice yayımlanan Maariv gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söyledi.

Suudi Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ve Filistinlilerin birlikte oturup üzerinde çalışabilecekleri bir barış sürecinin oluşturulması önceliğimiz. Bu İsrail ile ilişkisi olmayan tüm ülkeler için işleri kolaylaştıracaktır. Bizim için bu (İsrail ile normalleşme) adil bir çözüm gerçekleştiğinde olacak."

İsrail ile Filistin arasında siyasi bir geleceğin eksikliğinin bölgede "aşırı görüşleri güçlendirdiği" değerlendirmesinde bulunan Bin Ferhan, "İsrail'in bölgeye entegrasyonunun sadece İsrail değil tüm bölge için büyük katkısı olacaktır." dedi.

Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasının ardından gözler Riyad'a çevrilmişti.

Suudi Arabistan, İsrail ve BAE arasındaki ticari ve diplomatik uçuşlara hava sahasını açarak "diplomatik jestte" bulunmuş ancak diğer Körfez ülkelerinin aksine İsrail ile açıktan diplomatik ilişki tesis etmekten kaçınmıştı.

Suudi Arabistan ayrıca, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'u satın alan ülkeler arasındaydı.