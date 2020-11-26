İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti

Bahreyn İçişleri Bakanlığı Çarşamba günü Katar sahil güvenliğinin Umman Denizi'nde iki Bahreyn sahil güvenlik botunu durdurduğunu duyurdu.

Arap medyasına da açıklama yapan Bakanlık, Kuzey Fasht Al-Dibal'deki Al-Mani Deniz Tatbikatına katılan iki Sahil Güvenlik botunun, görevlerinden sonra Katar Kıyı ve Sınır Güvenlik Güçlerinin üç devriyesi tarafından tam olarak 13: 00'da durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, bu adımın "İşbirliği Konseyi ülkeleri için Körfez güvenlik anlaşması ve uluslararası deniz hukuku ile ilgili sözleşmeler ve anlaşmalarla tutarsız" olduğu nitelendirilirken, olaydan sonra Bahreynli iki botun yoluna devam ettiği belirtildi.

Katar’dan açıklama

Katar İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Katar İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına izinsiz giren iki Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini açıkladı.

İçişler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü sahil güvenlik ekiplerinin iki Bahreyn botunun bilgi vermeksizin ülke karasularına giriş yapmasından dolayı alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Operasyon Odasıyla iletişime geçilmesinin ardından askeri botların eğitim sırasında bağlı bulunduğu komutanlıkla irtibatlarının kesildiğinin anlaşıldığı ve geri dönüş sırasında Katar sularına yanlışlıkla girdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, iki ülke yetkili makamlarının koordinasyonunun ardından botların geri dönüşüne izin verildiği bildirildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.