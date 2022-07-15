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Dünya İsrail ile normalleşen Fas, Siyonist dostları için konsey kuruyor
Dünya

İsrail ile normalleşen Fas, Siyonist dostları için konsey kuruyor

Rabat ile Tel Aviv yönetimleri, 2020 yılı sonunda İbrahim Anlaşmaları altında ilişkilerini yeniden tesis etmiş ve iki ülke arasında temaslar bunun ardından sıklaşmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:40:00 -
İsrail ile normalleşen Fas, Siyonist dostları için konsey kuruyor

Fas, ülke içerisinde varlık gösterecek Yahudi topluluğunun resmi düzeyde hareket edebilmesi için birtakım girişimlerde bulundu.

Kraliyet Sarayı'nda gerçekleşen kabine toplantısında Fas'ta bulunan Yahudi toplumunu temsil etmesi adına konsey kurulması teklifi yapıldı.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit toplantı sırasında, bahsi geçen yasa tasarısı teklifi üzerine ülkedeki Yahudi toplumu adına dini geleneklerinin "Fas kültürel zenginliğinin bir parçası" olarak temsil edilmesi için kuruluşlar oluşturulmasını önerdi.

Söz konusu teklif, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaret ettiği aynı gün içerisinde geldi.

Kraliyet Sarayı Sözcüsü Abdülhak el Marini, Fas Kralı 6. Muhammed başkanlığındaki Kabine toplantısında konseyin kurulumuna ilişkin yasa tasarısı teklifinin sunulduğunu açıkladı.

Resmi olmayan tahminlere göre Fas yaklaşık olarak 3 bin Yahudiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Mepa News

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