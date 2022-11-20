İsrail ile Katar arasında bir ilk!
Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'ndan Katar’ın başkenti Doha'ya ilk doğrudan uçuşun gerçekleştirildiği bildirildi.
Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkan, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılacak İsraillileri taşıyan Güney Kıbrıs merkezli TUS Hava Yollarına ait ilk tarifeli uçak Doha'ya doğru hareket etti.
Yerel saatle 10.55'te kalkış yapan uçağın Dünya Kupası boyunca Tel Aviv-Doha arasında gidiş-dönüş 6 sefer gerçekleştirmesi planlanıyor.
İsrail-Katar uçuşlarının İran yerine Suudi Arabistan hava sahası üzerinden yapılacağı ifade edildi.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşlarının Dünya Kupası’na katılmak için ilk kez Katar’a doğrudan uçabilecekleri ve Doha’da geçici diplomatik ofis açtıklarını duyurmuştu.