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Dünya İsrail İHA'lar için apar topar talimat verdi
Dünya

İsrail İHA'lar için apar topar talimat verdi

İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. İsrail'in İran tarafından çok yakın zamanda insansız hava araçları ile saldırı yapılma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:52:00 - 2022-02-17 14:53:15
İsrail İHA'lar için apar topar talimat verdi

İsrail'in İran'ın insansız hava araçlı (İHA) olası saldırısına hazırlık yaptığı bildirildi.

 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, orduya bağlı savunma kurumu İran'ın İHA'lı olası bir saldırısına hazırlık yapıyor, İran'ın bu yöndeki çabaları devam edecek.

Haberde, bunun Yemen'deki Husi isyancılara ve İran'la bağlantılı terör örgütlerine karşı Amerikan güçlerinin saldırılarına İsrail'in yardım ettiği yönünde İranlı yetkililerin iddialarından kaynaklandığı kaydedildi.

KAN, İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın Irak'ta düşürüldüğünü öne sürdü.

Üst düzey bir siyasi kaynaktan aktarılan bilgide, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemenin oldukça kolay olduğu, dolayısıyla bu konuyla tüm imkanlar dahilinde ilgilendikleri, İsrail ve İran'ın birbirlerinin birinci derece düşmanı olduğu ifade edildi.

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