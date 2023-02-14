  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Can kayıpları artıyor! Depremin yeni bilançosu açıklandı

Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu

CHP destekli deprem provokatörlerinin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü! İşte yalanların tam listesi

İsviçre gazetesinden dikkat çeken Türkiye depremi haberi: Kanıtladık! Hepsi yalan

Yazın ortasında olmasa yutturacaktı! Ayşe Arman’ın palavrası pes dedirtti

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken şok açıklama: Türkiye'ye nötron bombası ile saldırı düzenlendi

Kemal Kılıçdaroğlu seçim erteleme fikriyle ilgili tavrını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması

Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

198 saat sonra kurtarıldılar: Bakın nasıl hayatta kalmışlar! "Onu kullandık, kurtulacağımızı biliyordum"
Dünya İsrail, Hristiyanları da tehdit ediyor
Dünya

İsrail, Hristiyanları da tehdit ediyor

Radikal Yahudiler, aşırı sağcı hükümetin göreve gelmesinden bu yana Hristiyanlar üzerinde baskıyı artırmış durumda.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:51:00 -
İsrail, Hristiyanları da tehdit ediyor

Kudüs'teki Hristiyanlar, radikal Yahudilerin kendilerine yönelttiği artan baskılardan dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

Radikal Yahudilerin bir süredir Hristiyanları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyordu.

Reuters'ın haberine göre Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar, radikal Yahudilerin kiliselere ve dini topluma yönelik artan saldırılarından şikayetçi ve endişeli.

Radikal bir Yahudi, ocak ayının başlarında bir kiliseye baskın düzenleyerek heykelleri tahrip etmişti.

"Ermenilere ölüm, Hristiyanlara ölüm"

Sonrasında ise radikal Yahudilerin Kudüs'teki Ermeni Saint James Manastırı'nın duvarlarına İbranice "Ermenilere ölüm", "Hristiyanlara ölüm" yazdığı görüldü.

Kudüs'teki Hristiyanlara göre İsrail'de aşırı sağcı hükümetin görev başına gelmesinden bu yana Hristiyanlara karşı saldırılar arttı.

Hristiyanlar ayrıca İsrail hükümetini saldırgan radikal Yahudilere karşı önlem almamakla suçluyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23