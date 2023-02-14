İsrail, Hristiyanları da tehdit ediyor
Radikal Yahudiler, aşırı sağcı hükümetin göreve gelmesinden bu yana Hristiyanlar üzerinde baskıyı artırmış durumda.
Kudüs'teki Hristiyanlar, radikal Yahudilerin kendilerine yönelttiği artan baskılardan dolayı endişeli olduklarını açıkladı.
Radikal Yahudilerin bir süredir Hristiyanları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyordu.
Reuters'ın haberine göre Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar, radikal Yahudilerin kiliselere ve dini topluma yönelik artan saldırılarından şikayetçi ve endişeli.
Radikal bir Yahudi, ocak ayının başlarında bir kiliseye baskın düzenleyerek heykelleri tahrip etmişti.
"Ermenilere ölüm, Hristiyanlara ölüm"
Sonrasında ise radikal Yahudilerin Kudüs'teki Ermeni Saint James Manastırı'nın duvarlarına İbranice "Ermenilere ölüm", "Hristiyanlara ölüm" yazdığı görüldü.
Kudüs'teki Hristiyanlara göre İsrail'de aşırı sağcı hükümetin görev başına gelmesinden bu yana Hristiyanlara karşı saldırılar arttı.
Hristiyanlar ayrıca İsrail hükümetini saldırgan radikal Yahudilere karşı önlem almamakla suçluyor.
Kaynak: Mepa News