İsrail heyetine 'şok!' O ülkedeki zirveden resmen kovuldu!

İsrail medyasının bildirdiğine göre, Etiyopya'daki Afrika Birliği Zirvesi'ne katılan İsrail heyetinin salonu terk etmesi istendi. Çıkan tartışmadan sonra İsrail heyetinin üyeleri salonu terk etmek zorunda kaldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Hayat, 'İsrail olayı ciddiye alıyor' dedi.

İsrail medyasından geçilen 'şok kovulma' haberi İsrail'i sarstı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bugün gerçekleştirilen Afrika Birliği Konferası'na katılan İsrail heyeti, konferansın açılış töreni sırasında beklemediği 'şok bir olay'la karşılaştı

İsrail'i temsilen konferansa katılan Dışişleri Bakanlığı Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sharon Bar-Li ve İsrail ekibinin diğer üyeleri, konferansın güvenlik personeli ekibi tarafından salonu terk etmeleri istendi.

İsrail heyeti ile güvenlik personeli arasında çıkan kısa süreli tartışmadan sonra, İsrail heyetinin üyelerinin salonu terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, Devlet Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İsrail heyetinin salondan çıkarılmasının arkasında Güney Afrika ve Cezayir'in olduğunu öğrendiğini söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre ise İsrail Bakanlık Sözcüsü Lior Hayat, "İsrail, Afrika'dan sorumlu yardımcısı Büyükelçi Sharon Bar-Li'nin erişim rozetleri olan akredite bir gözlemci statüsüne sahip olmasına rağmen Afrika Birliği'nden çıkarılması olayını ciddiye alıyor" dedi.

İsrail sözcüsü Hayat, Afrika Birliği'nin, nefretle yönlendirilen ve İran tarafından kontrol edilen Cezayir ve Güney Afrika gibi az sayıda aşırılık yanlısı ülke tarafından haksız yere rehin alındığını belirterek,"Afrika ülkelerini, Afrika Birliği'nin kendisine ve tüm kıtaya zarar veren bu eylemlere karşı durmaya çağırıyoruz" dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın sözcüsü Vincent Magwenya ise zirvede AFP'ye İsrail'in Güney Afrika ve Cezayir'in hamlesinin arkasında olduğu yönündeki suçlamaları sorulduğunda, "İddialarını kanıtlamaları gerekiyor" dedi.