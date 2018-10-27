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İsrail hava saldırısı başlattı

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 06:45
İsrail hava saldırısı başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerin Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait bazı hedeflere 2,5 saattir hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini aktardı. Atılan roketlere ilişkin Gazze'deki Filistinli gruplardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde, 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinli yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 06:45
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