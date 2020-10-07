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Aktüel İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı
Aktüel

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı

Filistinli polisler bir süre sonra serbest bırakılırken, İsrail güçlerince el konulan silahları iade edilmedi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:04:19 -
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli polisleri gözaltına alarak silahlarına el koydu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail güçleri Ramallah çevresindeki C bölgesinde silahlı Filistin polislerini gözaltına aldı. Sayıları belirtilmeyen polislerin silahlarına da el konuldu.

Daha sonra polislerin serbest bırakıldığı ancak silahlarının iade edilmediği aktarıldı.

Haberde, kurallara göre söz konusu bölgede silahlı Filistin polisi bulunmasının yasak olduğu ileri sürüldü.

Filistin tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 19 Mayıs'ta, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımların ilhak etme planına karşı, ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordinasyonu derhal durdurmaları talimatı vermişti.

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