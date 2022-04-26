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Dünya İsrail güçleri Filistinli genci katletti!
Dünya

İsrail güçleri Filistinli genci katletti!

İsrail güçlerinin, Eriha şehri yakınlarında düzenlediği baskında Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 18:59:00 -
İsrail güçleri Filistinli genci katletti!

İsrail güçlerinin, Eriha şehri yakınlarında düzenlediği baskında Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

26 Nisan gece saatlerinde, Batı Şeria'daki Eriha şehrinin güneyinde yer alan Akabe Cibr mülteci kampında İsrail güçleriyle Filistinli gençler arasında meydana gelen çatışmada ağır yaralanan gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı açıklamaya göre saldırıda başından yaralanan Ahmed İbrahim Uveydat isimli 20 yaşındaki genç daha sonra aldığı yaraların tesiriyle hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail'in Musta'rabin olarak isimlendirilen ve Arap kıyafetleri giyerek kendilerini kamufle eden özel birliklerine mensup ekipler, İsrail askerlerinin desteğinde söz konusu mülteci kampına baskın düzenledi.

Filistinli gençlerin onlara tepki göstermesi üzerine çıkan çatışmalarda İsrail güçleri gerçek mermilerle saldırdı ve iki genç bacaklarından, bir genç de başından yaralandı. Başından yaralanan gencin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

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