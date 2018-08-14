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İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı F-35'lere dikti

Filistinlilere ve Gazze'ye karşı katliamlarını sürdüren işgalci İsrail hükümeti, ABD'nin yaptırımını fırsat bilerek gözünü Türkiye'nin alacağı F-35 savaş uçaklarına dikti.

14 Ağustos 2018 Salı 19:36
İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı F-35'lere dikti

Türkiye'nin sözde müttefiki ABD, Rusya'dan alınacak olan S-400'leri bahane göstermiş, bu sürecin aşılmasının ardından beşinci nesil F-35 savaş uçağı teslimatlarına onay vermişti. Bu kez de FETÖ'cü Papaz Andrew Brunson'u bahane göstererek Türkiye'ye yaptırım uygulayan Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını imzaladı. Büyük tepki çeken kararın ardından işgalci İsrail hükümeti harekete geçti. 

Yaptırımı fırsat bilen İsrail, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının parça tedarikçilerinden olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi Türk markalarının rolünü çalmak için düğmeye bastı. İsrail, F-35'in parça tedariklerini sağlayan Türk firmalarının yerine İsrail Havacılık Endüstri (IAI) ve iki firmanın üretime hazır olduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 19:36
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Rusya
  4. İsrail
  5. ASELSAN
  6. HAVELSAN
  7. ROKETSAN
  8. Donald Trump

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