İsrail gözünü Türkiye'nin alacağı F-35'lere dikti
Filistinlilere ve Gazze'ye karşı katliamlarını sürdüren işgalci İsrail hükümeti, ABD'nin yaptırımını fırsat bilerek gözünü Türkiye'nin alacağı F-35 savaş uçaklarına dikti.14 Ağustos 2018 Salı 19:36
Türkiye'nin sözde müttefiki ABD, Rusya'dan alınacak olan S-400'leri bahane göstermiş, bu sürecin aşılmasının ardından beşinci nesil F-35 savaş uçağı teslimatlarına onay vermişti. Bu kez de FETÖ'cü Papaz Andrew Brunson'u bahane göstererek Türkiye'ye yaptırım uygulayan Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını imzaladı. Büyük tepki çeken kararın ardından işgalci İsrail hükümeti harekete geçti.
Yaptırımı fırsat bilen İsrail, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının parça tedarikçilerinden olan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi Türk markalarının rolünü çalmak için düğmeye bastı. İsrail, F-35'in parça tedariklerini sağlayan Türk firmalarının yerine İsrail Havacılık Endüstri (IAI) ve iki firmanın üretime hazır olduğunu duyurdu.
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