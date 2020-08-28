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Aktüel İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu
Aktüel

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 05:48:15 -
İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, İsrail tarafına "yanan balonlar" gönderildiği gerekçesiyle Hamas'a ait bazı noktalara uçaklar ve tanklarla saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail uçakları, Gazze ve Refah kentlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevzi ve gözlem noktasını vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusunun yine Twitter hesabından yapılan bir sonraki açıklamada ise, Gazze'den İsrail tarafına 6 roket atıldığı öne sürüldü.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'de yaşayan Filistinliler ise söz konusu yöntemle İsrail'in 2007'den beri uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Öte yandan, İsrail, 12 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanmasını yasaklamış ve bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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