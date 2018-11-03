İsrail fahiş ücrete satıyordu! Artık milli

Son dönemde savunma alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyetteki zırhlı araçların söndürme sistemlerinde yüzde 100 yerlilik oranını yakaladı. Başarılı girişimcilerin geliştirdiği yerli teknolojiler Türkiye'nin savunmadaki dışa bağımlılığını azalttı.



3 YILDIR KULLANILIYOR

İsrail'in araç başı 43 bin dolar istediği sistemler, yüzde 100 yerli olarak Türk mühendislerince geliştirilerek maliyet 10 bin dolara kadar çekildi. Savunma alanında faaliyet gösteren Ema Sistem, 2014'ten bu yana zırhlı araçların otomatik yangın söndürme sistemlerini yazılımından donanımına kadar yerli olarak üretiyor. Ar-Ge yatırımlarıyla ürünü yüzde 100 yerli üretmeyi başaran Ema Sistem'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altan, özellikle molotof atılması gibi durumlarda bu sistemin devreye girdiğini belirterek, ısı ve dumanı bertaraf ettiğini anlattı. Bu sistemin daha önce ABD ve İngiliz firmaları tarafından kurulduğunu söyleyen Altan, "İlk sistemimiz 2015 başında devreye girdi. 60 emniyet aracı Javs ile hizmete girdik. Sonrasında istihbarat araçları, sivil zırhlıları yaptık. TSK'nın zırhlı pikaplarını, zırhlı iş makinelerini ve zırhlı ambulanslarını bu sistemle donattık" dedi.

KAYNAK: SABAH