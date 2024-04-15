İsrail duyurdu: Şüpheli bir hedefe karşı koyduk
İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısındaki Eylat şehrinin semalarında "şüpheli" bir hava hedefine karşı koyduğunu bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Eylat bölgesinde bir "düşman insansız hava aracının (İHA)" sızmasına ilişkin uyarılar alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden gelen İHA uyarılarının ardından Deniz Kuvvetlerinin, İsrail hava sahasına sızan şüpheli hava hedefini gözlemlediği ve onu deniz kubbe sistemi aracılığıyla engellemeyi başardığı söylenildi.
İsrail'e gönderilen İHA'yı üstlenen olmadı.