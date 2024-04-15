  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail duyurdu: Şüpheli bir hedefe karşı koyduk
Dünya

İsrail duyurdu: Şüpheli bir hedefe karşı koyduk

Yeniakit Publisher
2024-04-15 04:04:00 -
İsrail duyurdu: Şüpheli bir hedefe karşı koyduk

İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısındaki Eylat şehrinin semalarında "şüpheli" bir hava hedefine karşı koyduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Eylat bölgesinde bir "düşman insansız hava aracının (İHA)" sızmasına ilişkin uyarılar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden gelen İHA uyarılarının ardından Deniz Kuvvetlerinin, İsrail hava sahasına sızan şüpheli hava hedefini gözlemlediği ve onu deniz kubbe sistemi aracılığıyla engellemeyi başardığı söylenildi.

İsrail'e gönderilen İHA'yı üstlenen olmadı.

İsrail’i Eurovision’dan men edin protestosu
İsrail’i Eurovision’dan men edin protestosu

Dünya

İsrail’i Eurovision’dan men edin protestosu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, bayramda 274 kişiyi katletti
İsrail, bayramda 274 kişiyi katletti

Dünya

İsrail, bayramda 274 kişiyi katletti

Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi
Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi

Dünya

Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi

İsrail'den eğitim kararı
İsrail'den eğitim kararı

Dünya

İsrail'den eğitim kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23