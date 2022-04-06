İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Türkiye açıklaması: Bu bir sır değil
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında konuştu. Lapid, iki ülke ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.
Lapid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi.
"Bu bir sır değil"
İsrailli bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.
İki ülke ilişkilerinin iyileştiğine dikkat çeken Lapid, Miçotakis'e "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" ifadesini kullandı.