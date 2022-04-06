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Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Türkiye açıklaması: Bu bir sır değil
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Türkiye açıklaması: Bu bir sır değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında konuştu. Lapid, iki ülke ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 05:47:00 -
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Türkiye açıklaması: Bu bir sır değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.

Lapid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi.

"Bu bir sır değil"

İsrailli bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin iyileştiğine dikkat çeken Lapid, Miçotakis'e "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Altar

Dünya Yahudi ileri gelenleri ile basina kapalı toplantı yapan Sayin Cumhurbaskani cikip bir aciklama yapmali! Ne oluyor? Yoksa Milenyum yy da mesih gelecek diye o da mi hazirlik yapiyor?

VATANSEVER

ONCA YAHUDİLERE KARŞI UYARAN HADİS VE AYETE RAĞMEN Mİ? İSLÂM GELDİĞİNDEN BERİ 1450 YILA YAKINDIR ÇIKARDIKLARI BİNLERCE FİTNE VE FESADA RAĞMEN Mİ? GİDEN ONCA CANA VE ÎMANA RAĞMEN Mİ? AKAN 8NCA GÖZ YAŞINA RAĞMEN Mİ? ONLAR KOMÜNİZM, MASONLUK, İLLÜMİNATİ, ŞİİLİK, ALEVİLİK, VEHHABİLİK...VB ÇIKARDIKLARI FİTNE TARİKAT VE MEZHEPLERE RAĞMEN Mİ? ÜLKEMİZİ HER SEFERİNDE DARBELERLE , EKONOMİK KRİZLERLE, TERÖR İLE...VB SALDIRMALARINA RAĞMEN Mİ? YOK ARKADAŞ! ÜMMETTE, MİLLETTE AKILLANMAMIŞ! "BİR KERE DEĞİL BİNLERCE KEZ AYNI ÇUKURA BATMAK VE AKILLANMMAK" ARTIK SÖZLÜKLERDE BUNUN KARŞILIĞI OLAN BİR KELİME İCAD EDİLMİŞ Mİ ?
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